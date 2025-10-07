Nasce la nuova Consulta dello Sport di Pontedera: hanno aderito 39 associazioni del territorio

Dopo un importante lavoro di revisione e snellimento del regolamento, discusso nella Commissione consiliare Scuola, Cultura e Sport e successivamente approvato dal Consiglio Comunale nel maggio scorso, si è ufficialmente insediata la nuova Consulta dello Sport del Comune di Pontedera.

Un passo significativo per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Amministrazione e mondo sportivo. Alla Consulta hanno aderito ben 39 società, associazioni ed enti sportivi del territorio, che rappresentano un’ampia gamma di discipline che rendono Pontedera un punto di riferimento sportivo per tutta la Valdera.

La Consulta sarà coordinata dall’assessore allo sport Mattia Belli, in qualità di presidente dell’assemblea, coadiuvato dalle vicepresidenti Alice Paletta e Simona Leggerini, entrambe consigliere comunali con deleghe legate al mondo sportivo.

“L’obiettivo – ha dichiarato l’Assessore Belli – è quello di costruire un luogo di confronto operativo e costante con le associazioni, per affrontare insieme temi trasversali e sviluppare progetti concreti. Il grande numero di adesioni è il segno di un tessuto associativo vivo e ricco, che rappresenta una risorsa non solo per Pontedera, ma per l’intera Valdera, considerando che quasi il 60% degli iscritti alle associazioni sportive non sono residenti nella nostra città”.

Durante la prima seduta, dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti per la partecipazione si è entrati subito nel vivo dei lavori. Sono stati proposti gruppi tematici per iniziare a pianificare iniziative, eventi e linee guida comuni per la crescita del movimento sportivo pontederese.

Tra i temi emersi con maggiore forza nel corso della discussione il rafforzamento del legame tra sport e scuola, con la partecipazione all’incontro dei rappresentanti degli istituti scolastici cittadini, riconoscendo l’importanza di una collaborazione stabile nella formazione dei giovani e nella promozione di sani stili di vita. L’adeguamento alle nuove normative sportive, tra cui l’introduzione della figura del safeguarder, a tutela dei minori e per la creazione di ambienti sportivi sicuri e inclusivi. La formazione degli istruttori, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche educativo, sociale e umano, affinché siano non solo allenatori, ma veri e propri educatori di valori. L'organizzazione condivisa di grandi eventi sportivi, pensati non solo per valorizzare le discipline e le società locali, ma anche per promuovere Pontedera come città dello sport e sostenere il tessuto commerciale e produttivo della città, creando occasioni di partecipazione e visibilità per tutto il territorio.

Un percorso partecipato e ricco di prospettive, che punta a valorizzare lo sport come strumento di crescita personale e collettiva, di inclusione e di coesione sociale. E con lo sguardo già rivolto al futuro ecco un appuntamento da segnare in agenda: l’11 dicembre 2025 Pontedera accoglierà la Fiamma Olimpica, un evento di grande valore simbolico che coinvolgerà atleti, studenti, associazioni e cittadini in un momento di orgoglio e festa per tutta la città.

“È iniziata una nuova stagione – conclude l’Assessore Belli – che speriamo ci porti a fare grandi cose, tutti insieme”

Fonte: Ufficio Stampa