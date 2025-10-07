Così cambia il traffico per Empolissima autunnale

È tempo di “Empolissima” in versione autunnale: domenica 12 ottobre 2025, dalle 8 alle 20 torneranno i banchi del mercato nel centro storico (questo è il link all’evento https://www.comune.empoli.fi.it/Vivere-il-comune/Eventi/Empolissima5 ). La manifestazione è organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa, Anva Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), in collaborazione con associazione Centro Storico Empoli.

Pertanto in alcune vie e piazze del centro entreranno in vigore modifiche temporanee a sosta e transito con un ‘occhio’ anche alla sosta delle biciclette nelle apposite rastrelliere. Di seguito i dettagli dell’ordinanza di viabilità (n.427 del giorno 6 ottobre 2025)

I PROVVEDIMENTI – Dalle 6 fino alle 24 del giorno 12 ottobre 2025 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, in piazza della Vittoria, nel tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino” e in via Salvagnoli, divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere.

Si prosegue: dalle 6 alle 24 del giorno 12 ottobre 2025 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nella zona a transito limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio all’intersezione con via Ridolfi, lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Le disposizioni continuano in via Socco Ferrante, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; piazza della Vittoria, intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

In via Curtatone e Montanara lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra, lato destro divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; via Fratelli Rosselli da piazza della Vittoria a via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide; via Salvagnoli all'intersezione con via Tinto Da Battifolle, lato piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza Antonio Gramsci.

VIABILITÀ IN VIA DELLE CHIASSATELLE – Si informa che con ordinanza n. 426 del 3 ottobre 2025, nell’ultimo tratto di via delle Chiassatelle, tra via Rozzalupi e piazza Oreste Ristori, al fine di consentire l’attività di intervento con piattaforma aerea causa perdita di gas al civico n.44, dalle 8 alle 19 del giorno 8 ottobre 2025, verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno delle aree interdette.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa