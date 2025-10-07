Elezioni regionali Toscana, a Cerreto Guidi gli elettori sono oltre 8200

Domenica 12 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 15,00 si voterà per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana.

A Cerreto Guidi gli elettori per le regionali sono 8257 (le donne 4236, gli uomini 4021).

Gli elettori potranno votare nelle 10 sezioni poste in tutto il territorio comunale. In particolare 3 sezioni sono collocate in Via Ildebrandino, alle Scuole Medie di Cerreto Guidi. Le altre sezioni sono cosi dislocate: 3 alla Scuola Primaria di Stabbia, 2 alla Scuola Primaria di Lazzeretto e 2 alla Scuola Primaria di Bassa.

Il Comune di Cerreto Guidi terrà aperto l'Ufficio elettorale per il rilascio delle tessere elettorali coi seguenti orari: venerdì 10 e sabato 11 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con orario continuato; domenica 12 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 23,00, con orario continuato; lunedì 13 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 15,00, con orario continuato.

Per tutte le informazioni utili sulle elezioni, è attiva un’apposita sezione sul sito del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa