Festa della Rete Inclusione in centro a Empoli

La Rete Inclusione 'invade' piazza Farinata degli Uberti a Empoli per un pomeriggio di festa, domenica 12 ottobre. L'evento organizzato in occasione della ricorrenza della costituzione della realtà costituita da 54 organizzazioni e associazioni dell'Empolese Valdarno Valdelsa, unite dai temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della disabilità e delle fragilità sociali, sarà quest'anno una grande festa di piazza.

“Abbiamo pensato – spiegano le portavoce della Rete, Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi – che il nostro terso appuntamento annuale dovesse essere il più possibile aperto, in modo da arrivare a tutta la cittadinanza, anche e soprattutto a coloro che ancora non conoscono quello che la Rete Inclusione da anni porta avanti”.

Dalle 14.30 alle 18.30 saranno tante le attività che animeranno la piazza: circo, giochi da tavolo, letture, sport, animazione. Tutte attività rigorosamente inclusive.

Dalla sua fondazione, nel maggio del 2022, la Rete è impegnata nella promozione di una cultura della partecipazione da parte di tutti nella comunità, attraverso progetti concreti, azioni coordinate di advocacy, sensibilizzazione e collaborazione tra le organizzazioni aderenti e con le istituzioni e i servizi sociali.

“La nostra idea– concludono le portavoce – è ancora quella che insieme si possano raggiungere obiettivi molto più alti e trasformare la comunità più di quanto saremmo in grado di farlo come singole realtà separate. In questi anni abbiamo dimostrato che questa nostra idea di partenza era vera e non abbiamo intenzione di fermarci”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate