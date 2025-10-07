Festa della Rete Inclusione in centro a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

La Rete Inclusione 'invade' piazza Farinata degli Uberti a Empoli per un pomeriggio di festa, domenica 12 ottobre.  L'evento organizzato in occasione della ricorrenza della costituzione della realtà costituita da 54 organizzazioni e associazioni dell'Empolese Valdarno Valdelsa, unite dai temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della disabilità e delle fragilità sociali, sarà quest'anno una grande festa di piazza.

“Abbiamo pensato – spiegano le portavoce della Rete, Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi – che il nostro terso appuntamento annuale dovesse essere il più possibile aperto, in modo da arrivare a tutta la cittadinanza, anche e soprattutto a coloro che ancora non conoscono quello che la Rete Inclusione da anni porta avanti”.

Dalle 14.30 alle 18.30 saranno tante le attività che animeranno la piazza: circo, giochi da tavolo, letture, sport, animazione. Tutte attività rigorosamente inclusive.

Dalla sua fondazione, nel maggio del 2022, la Rete è impegnata nella promozione di una cultura  della partecipazione da parte di tutti nella comunità, attraverso progetti concreti, azioni coordinate di advocacy, sensibilizzazione e collaborazione tra le organizzazioni aderenti e con le istituzioni e i servizi sociali.

“La nostra idea– concludono le portavoce – è ancora quella che insieme si possano raggiungere obiettivi molto più alti e trasformare la comunità più di quanto saremmo in grado di farlo come singole realtà separate. In questi anni abbiamo dimostrato che questa nostra idea di partenza era vera e non abbiamo intenzione di fermarci”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
6 Ottobre 2025

Elezioni regionali 2025, in Comune a Empoli aperture straordinarie per tessera elettorale e carta d'identità

Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre 2025 dalle 7 alle 15 si terranno le consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio [...]

Empoli
Attualità
6 Ottobre 2025

Rischi del gioco d'azzardo, una serata al circolo di Ponzano

Venerdì 10 ottobre alle 17.30, il circolo Arci di Ponzano in collaborazione con clebs.it organizza una serata di formazione sui rischi del gioco d’azzardo. Dopo i saluti del sindaco di Empoli, Alessio [...]

Empoli
Attualità
4 Ottobre 2025

Torna nel mese di ottobre “Nonlobuttovia” al palazzo delle Esposizioni e a La Vela di Avane

Anche il mese di ottobre diventa opportunità con le aperture dei servizi di riciclo e riuso “Nonlobuttovia” nei locali del palazzo delle Esposizioni (lato alberato, piazza Guido Guerra) e ad [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina