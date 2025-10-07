Firenze, 18enne aggredita da un uomo sotto casa

Una 18enne è stata aggredita all’alba di domenica nell’androne di un palazzo alla periferia di Firenze. L’autore, dopo averla aspettata sotto casa per ore, le ha tagliato alcune ciocche di capelli. La polizia, intervenuta su segnalazione del 118, non esclude che possa trattarsi dell’ex fidanzato della ragazza.

Secondo quanto ricostruito, la giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici in un locale. L’aggressore, armato di rasoio elettrico, l’avrebbe bloccata nell’androne del condominio, tagliandole una ciocca di capelli prima di darsi alla fuga. La vittima è riuscita a salire fino al proprio appartamento e da lì ha contattato il 118, che l’ha trasportata in ospedale.

Sul caso indagano polizia e carabinieri.

