Firenze, sequestrati dalla guardia di finanza oltre 19mila accessori contraffatti

Sequestrati dalla guardia di Firenze oltre 19mila accessori metallici, che riportavano il logo contraffatto di una nota maison di lusso italiana. L'attività investigativa, spiegano le fiamme gialle, ha consentito di individuare un sito logistico-produttivo riconducibile a un soggetto di nazionalità straniera, nel quale erano prodotti e stoccati gli accessori metallici riprodotti in maniera fedele a quelli utilizzati dalla casa di moda. Interrotta sul nascere l'attività illecita, la guardia di finanza ha sequestrato l'intero stock contraffatto e delle attrezzature destinate a produzione e confezionamento.

Il responsabile è stato denunciato, mentre sono in corso ulteriori indagini finalizzate a ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione e i relativi flussi finanziari, oltre a verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti lungo la filiera.

Notizie correlate