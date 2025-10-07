Giani su Calenda: "Mi ha deluso". La risposta: "Comportamento poco serio"

Eugenio Giani non ha speso parole d'entusiasmo verso Carlo Calenda. "Con me è stato poco affidabile, sono rimasto deluso. Avevo impostato un bel rapporto. Ma lo fece anche con Letta" ha detto il presidente della Regione Toscana a Rai Radio 1 a 'Un giorno da pecora' parlando dell'addio di Azione al 'campo largo' toscano.

Su Vannacci invece ha detto che "lo ha deluso, è diventato una delle personalità di rilievo del centrodestra in Toscana, ma fa battute come 'non c'è bisogno di nidi perché i bimbi devono restare in famiglia' o come quelle su piazza della Passera".

Se vincesse il 12-13 ottobre Giani potrebbe "tingere di rosso una ciocca di capelli, bianco e rosso sono i colori della Toscana".

"Giani mi deve spiegare cosa c'è di affidabile nel firmare un accordo con Taverna, che contraddice tutto ciò che ha detto e fatto negli ultimi anni, senza neanche disturbarsi ad avvertire i partiti che l'hanno sempre sostenuto anche quando Schlein non lo voleva candidare. Mi sembra un comportamento opportunistico, irrispettoso e poco serio" ha risposto Carlo Calenda.