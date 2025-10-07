Un fotografo che ha segnato un'epoca: Staffoli piange Giuliano Parenti

Giuliano Parenti non c'è più, Staffoli è un po' più triste. Se ne è andato a 89 anni un pilastro della frazione di Santa Croce sull'Arno, il fotografo che assieme alla moglie Mara Rosi - scomparsa nel 2020 - aveva 'cresciuto' generazioni di staffolesi, fotografandoli dalla nascita fino al giorno del matrimonio. Giuliano Parenti c'era sempre, assieme alla moglie Mara: il negozio Foto Parenti è stato un punto di riferimento in via Livornese all'angolo con via Marchetti, dove da poco si è trasferita la farmacia.

Sono in tanti a ricordare Giuliano Parenti e la sua simpatia, la sua innata allegria e il suo stakanovismo dietro l'inseparabile macchina fotografica. Sui social molti stanno commentando con frasi molto toccanti l'annuncio della dipartita di Parenti, dato dal figlio Luciano nelle ore scorse: "Vai che mamma ti aspetta: dovete fare le foto a tutti in paradiso!".

Giuliano Parenti è stata una presenza fissa non solo agli eventi della cittadina delle Cerbaie, tra Feste Medievali, sagre, celebrazioni all'Avis e quant'altro, ma ha svolto un ruolo importante anche nella frazione. Così come la moglie Mara, era molto attivo nella vita staffolese e era ben voluto da tutti i compaesani.

Anche gonews.it, così come tutta la Xmediagroup, saluta Giuliano Parenti e si stringe attorno alla famiglia e agli amici nel suo ricordo.

