Il sottosegretario Mazzi in visita alla Villa dell’Ambrogiana: "Presto firma dell’accordo. Sia patrimonio UNESCO"

Una visita durata poco più di un’ora, un ulteriore passo simbolico verso l'avvio del progetto di valorizzazione della Villa Medicea dell’Ambrogiana. Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi è stato ieri alla Villa Medicea di Montelupo Fiorentino, accompagnato dal presidente della Commissione speciale Villa Medicea Federico Pavese e dal sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi.

Nel corso dell’incontro, Mazzi ha ribadito “la volontà del Ministero di firmare al più presto l’accordo di valorizzazione” (qui i dettagli) tra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Montelupo: “quando l’accordo sarà pronto, noi lo firmeremo: lo stiamo aspettando”.

Il sottosegretario, che detiene anche la delega all’UNESCO, ha definito la villa “un luogo magico” e "ha sottolineato come sia inaccettabile che la Villa Ambrogiana sia l’unica, tra le ville medicee, a non essere ancora parte del patrimonio UNESCO”, come ha ricordato Pavese.

L’accordo, che potrebbe anche essere siglato entro la fine dell’anno, aprirebbe la strada all’avvio dei lavori di recupero e valorizzazione del complesso.

Mazzi ha avanzato anche l’impegno del Ministero “a dialogare con l’UNESCO per ottenere il riconoscimento della Villa Medicea di Montelupo”. Tutte le altre ville medicee furono infatti riconosciute patrimonio dell’umanità tra il 2014 e il 2015, ma l’Ambrogiana ne restò esclusa poiché all’epoca ancora utilizzata come carcere.

Il sottosegretario ha infine ipotizzato accanto alla funzione museale, una serie di attività sociali e culturali che possano far vivere quotidianamente la villa: scuole di formazione, eventi congressuali e concerti nel giardino.

“Ribadisco che la visita di oggi, dopo quelle del ministro Sangiuliano e del ministro Giuli, conferma la volontà del Governo Meloni di andare avanti con un progetto che può trasformare la Villa Medicea in un hub culturale di importanza regionale – ha dichiarato Pavese –. La presenza di Mazzi rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’impegno del Governo”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Simone Londi: “Sono felice che dopo la visita del presidente Eugenio Giani a maggio e quella del ministro Giuli a giugno, oggi sia venuto anche il sottosegretario Mazzi. Ha ribadito l’impegno del Ministero e confermato lo stanziamento di 12 milioni di euro, che si sommano ai 12 già messi a disposizione dalla Regione Toscana. Ora auspichiamo quanto prima la firma dell’accordo di valorizzazione tra i tre soggetti, la cui bozza è già in fase di revisione finale”.

