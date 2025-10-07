Imprese agricole alluvionate a marzo 2025, approvate modalità di erogazione contributi

dalla Regione Toscana
Maltempo in Toscana

Sono stati approvati nel corso dell’ultima seduta della giunta i criteri e le modalità per l’assegnazione del contributo straordinario in favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del 14 e 15 marzo scorsi, per i quali era stata dichiarata l’emergenza regionale e nazionale. Per le imprese agricole duramente colpite dal maltempo sono state rese disponibili risorse per 500mila euro, con un contributo massimo di 10mila euro per ciascuna realtà.

Potranno accedere ai fondi le 58 imprese agricole che avevano già presentato domanda di aiuto entro il termine di scadenza prevista del 27 agosto scorso. Il contributo è subordinato alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed è cumulabile con quello previsto dall’ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2025 che riguarda i primi interventi urgenti.

Secondo il presidente della Regione e l’assessora all’agroalimentare questo contributo straordinario è un' ulteriore dimostrazione della necessità di stare al fianco delle imprese e delle famiglie che hanno subito pesanti danni a seguito degli eventi meteorologici estremi, che hanno colpito la Toscana negli ultimi anni, accompagnando il percorso di ricostruzione oltre la somma urgenza.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

