Incidente a Fucecchio, 21enne in ospedale con trauma cranico

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Incidente nel primo pomeriggio sulla SP60 a Querce nel territorio comunale di Fucecchio. Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo dell'auto su cui era a bordo per cause da accertare riportando un trauma cranico. L'incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, e avvenuto intorno alle ore 13.30.

Il 21enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, oltre alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni e i carabinieri.

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
2 Ottobre 2025

Fucecchio piange la scomparsa della professoressa Anna Morini

Sono ore di lutto a Fucecchio. Se ne è andata Anna Morini, storica professoressa locale, che ha cresciuto generazioni di fucecchiesi (e non solo) ed è ricordata da moltissime persone [...]

Fucecchio
Cronaca
25 Settembre 2025

Prima il biglietto, poi le fiamme: incendiato capanno di caccia a Fucecchio

Un cacciatore di San Pierino, nel comune di Fucecchio, si è visto dar fuoco al proprio capanno di caccia in via Macone, in aperta campagna. I fatti sarebbero avvenuti tra [...]

Fucecchio
Cronaca
20 Settembre 2025

Amianto in zona Cerbaie, FI Fucecchio: "Da un anno i cittadini aspettano rimozione e bonifica"

Forza Italia Fucecchio segnala una situazione di degrado che si protrae dai primi giorni del mese di ottobre dello scorso anno, quando furono abbandonate ingenti quantità di amianto, nei pressi [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina