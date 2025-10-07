Incidente a Fucecchio, 21enne in ospedale con trauma cranico

Incidente nel primo pomeriggio sulla SP60 a Querce nel territorio comunale di Fucecchio. Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo dell'auto su cui era a bordo per cause da accertare riportando un trauma cranico. L'incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, e avvenuto intorno alle ore 13.30.

Il 21enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, oltre alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni e i carabinieri.

