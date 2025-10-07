Incidente in A1 nell’Aretino: camionista ferito, fino a 7 km di coda verso Firenze

Traffico bloccato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Valdichiana e Monte San Savino, in provincia di Arezzo, a causa di un incidente tra un camion e una cisterna avvenuto intorno alle 14:30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto un autista rimasto ferito dall’abitacolo, insieme ai sanitari del 118, alla Polizia stradale e al personale di Autostrade per l’Italia.

L’incidente ha provocato lunghe code, inizialmente di 5 chilometri verso nord e 3 verso sud, poi salite fino a 7 chilometri in direzione Firenze, tra Chiusi e Monte San Savino.

Autostrade per l’Italia consiglia, per chi è diretto verso Firenze, di uscire a Valdichiana, percorrere la Sp 327 e rientrare in autostrada ad Arezzo, oppure per le lunghe percorrenze seguire la Siena-Bettolle SS326 e la superstrada Siena-Firenze, rientrando in autostrada a Firenze Impruneta.

La circolazione è tornata gradualmente alla normalità nel corso del pomeriggio.