L’Accademia Italiana della Cucina premia il ristorante empolese 'Sapori di Toscana'

L’Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Empoli, ha assegnato al ristorante “SAPORI DI TOSCANA” il diploma di buona cucina per l’anno 2025. Si tratta di un riconoscimento assegnato a ristoranti, in Italia e all'estero, che operano nel rispetto della tradizione e della qualità. La Delegazione di Empoli, presieduta dal Prof Massimo Vincenzini, ha consigliato il prestigioso riconoscimento: è stato quasi un dovere verso il nostro territorio proporre per il Premio di Buona Cucina, il Ristorante “Sapori di toscana” con le ormai note gemelle a servire fra i tavoli.

Il Ristorante è stato fra i primi che la Delegazione ha inserito nella Guida delle Buone Tavole della Tradizione, molto apprezzato per le conviviali in quanto è fra i locali garanti della tradizione enogastronomica del nostro territorio.

L’agriturismo Sapori di Toscana si trova alla periferia di Empoli, in località Brusciana, ed è un punto di riferimento per gli amanti della natura e della cucina genuina toscana. In un edificio del 1700, questo ristorante propone i piatti della tradizione con il massimo rispetto per la natura e l’ambiente in modo da garantire un pasto all’insegna della buona cucina e della passione che ogni pietanza testimonia.

Nel 2011 Tina D’Addario con le sorelle gemelle Daniela e Patrizia, insieme a Luca Riccucci, marito di Patrizia, decidono di creare questa società agricola che propone coltivazione, didattica e servizio di ristorazione. Sono prodotti soprattutto ortaggi, in pieno campo ed in serra, che sono utilizzati nella ristorazione, ma anche per la vendita diretta al pubblico.

Non meno importante all’interno della società, è la fattoria di Penelope, che dal 2014 è diventata Fattoria didattica, regolarmente registrata all’albo delle Fattorie Didattiche della Regione Toscana; realizza percorsi didattici per le scuole e ogni anno accoglie moltissime classi provenienti da scuole di tutto il territorio.

Per quanto riguarda la ristorazione i piatti più apprezzati sono il coniglio e il pollo fritto, i carciofi fritti e le paste fresche con i sughi di stagione; non da meno sono le torte e la zuppa inglese. Tutto è a Km 0.

Come noto, la cucina tradizionale empolese vede il carciofo quale ingrediente protagonista di molti piatti ed il Ristorante Sapori di Toscana è un punto di riferimento sia per la genuinità che la qualità.

Nel 2022 in occasione della conviviale di Aprile abbiamo avuto il piacere della presenza del ns Presidente Paolo Petroni e del Segretario generale Roberto Ariani oltre a diversi Delegati che ne hanno apprezzato il mangiare sano, la semplicità e la genuinità dei piatti con prodotti provenienti perlopiù dalla fattoria stessa e preparati con cura dal cuoco, Luca Riccucci, interprete apprezzato di cucina casalinga e tradizione locale.

In sintesi, un ottimo ristorante per …mangiare toscano. Sopra tutto, IL FRITTO, come se fosse fatto in casa, con un ottimo rapporto qualità – prezzo, perché il successo del locale, leggiamo nelle motivazione del premio, è frutto del lavoro di anni e trova il riconoscimento anche nel legame costruito con la clientela, quella clientela che ancora crede nei prodotti locali, nel mangiar sano, nella semplicità e genuinità che solo attività di questo tipo sanno fornire oggi. Infatti negli anni acquisiscono anche un valore sociale all’interno di una comunità e diventano veri e propri punti di riferimento.

Fondata da Orio Vergani nel1953, l'Accademia Italiana della Cucina è un'istituzione culturale della Repubblica Italiana che ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana come espressione di cultura, di costume, di civiltà e di scienza. Perché la cucina è parte fondamentale della nostra identità ed è un patrimonio che entra in tutte le dinamiche della nostra vita: scoprirla e diffonderla permette di ricongiungerci alla nostra storia, di riallacciare quei legami perduti con le nostre tradizioni e di contribuire alla valorizzazione del nostro territorio.