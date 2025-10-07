Lavoro, concorso pubblico per due posti a Montespertoli

Montespertoli
Il Comune di Montespertoli ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, riservato esclusivamente ai lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della Legge 68/1999. I posti disponibili sono così suddivisi: un posto a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Servizio Affari Generali e un posto a tempo parziale (20 ore settimanali) presso il Servizio alla Persona.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, tramite il Portale del Reclutamento “inPA” (www.inpa.gov.it), entro le ore 23.59 del 22 ottobre 2025.

Le prove concorsuali si svolgeranno presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Montespertoli, in via Sidney Sonnino 1, secondo il seguente calendario:
- prova scritta: 30 ottobre 2025, ore 9.30
- prova orale: 6 novembre 2025, ore 9.30 (per i candidati ammessi).
Il bando completo, con i requisiti richiesti e tutte le informazioni relative alla procedura, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montespertoli, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, e sul portale inPA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale del Comune di Montespertoli al numero 0571 600236 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

