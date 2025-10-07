Lega Empolese, Cordone contro i rumors: "La mia candidatura non è marginale"

"I candidati della nostra lista nel Collegio Firenze 3 sono 4, tutti sono votabili, me compreso a prescindere dall'essere capolista o meno". A parlare in una nota è Marco Cordone, candidato alle elezioni regionali 2025 della Toscana nella lista Lega nel collegio dell'Empolese Valdelsa.

Cordone mette i puntini sulle i, "per onestà nei confronti di tutti i cittadini elettori e delle persone che mi seguono da tanto tempo", ribadendo l'importanza della sua figura "nonostante qualcuno cerchi di sminuire il valore della mia candidatura alle elezioni regionali" . Per Cordone "la forza di una lista, la si vede se tutti i candidati riescono a prendere delle preferenze per quello che rappresentano. Io sono una persona per bene, pulita, che ha lavorato per 33 anni nel settore del Credito ed anche purtroppo, figlio di una vittima della criminalità e sono nella Lega da più di 30 anni, rimanendovi nel bene e nel male".

Una nota che fa trasparire qualche presunto malumore che, forse, era già emerso a partire dalla formazione delle liste: da quanto appreso, ad esempio, non ci sarebbe mai stato un particolare feelings la segretaria della Lega empolese Giglioli e Cordone, che è ad oggi il vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze, e ciò avrebbe causato qualche fastidio nella collocazione dei candidati nelle liste; avrebbe fatto ad esempio discutere l'esclusione di Eliseo Palazzo, responsabile provinciale Lega, Consigliere Comunale a Certaldo e Capogruppo all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa con incarichi anche in ANCI. Sui rumors chiosò la capolista Susi Giglioli a gonews.it: "Il capolista è una scelta che non dipende da me ma dalle decisioni regionali".

Cordone specifica però di "non voler fare polemiche", e che a riferire del fatto di essere stato definito solo un "riempilista" sarebbero voci provenienti da "alcune persone in vari comuni". Cordone, quindi, non punta il dito contro nessun esponente del suo partito: "Io devo tutelare la mia immagine di politico perbene e preparato. Non faccio polemica con nessuno ma correttamente devo dire che parlando con alcune persone in vari Comuni ,mi hanno detto che sapevano che la mia era una candidatura da riempilista; probabilmente se lo sono inventato, ma mi devo tutelare perché anche io devo portare voti alla Lega e alcuni pensano che sia un candidato di ripiego ma non è così; io cerco di correre per far fare un buon risultato allaLega. Questa cosa mi ha dato molto fastidio soprattutto in un momento in cui affronto la campagna elettorale con un caro congiunto che non sta bene. E allora garbatamente dico: ci sono anch'io".

"In Toscana, - continua - sono stato tra i primi a sottoscrivere la candidatura di Matteo Salvini a Segretario Federale del Carroccio e quando è arrivato il Generale Roberto Vannacci, Europarlamentare e Vicesegretario Federale della Lega Salvini Premier, ho accettato il nuovo assetto della Lega e non me ne sono andato o tirato i remi in barca. Tra l'altro, il 26 luglio a margine di un incontro pubblico, in occasione dell' 84°esimo anniversario dell'Operazione Malta Due, messa in atto degli incursori della Regia Marina alla Fortezza inglese di Malta, ho avuto il piacere di parlare con il Generale Vannacci per mio interesse storico, dell'argomento. Chi mi voterà, non voterà un candidato marginale riempi lista ma voterà un uomo di notevole esperienza che si ritiene ancora in partita, di grande esperienza amministrativa, avendo fatto per 20 anni complessivi il Consigliere comunale a Gambassi Terme e a Fucecchio e per 5 anni il Consigliere provinciale di Firenze, eletto direttamente dai cittadini".

Nella Lega, aggiunge, "ci sono a pieno titolo anche come Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze; particolare da non sottovalutare, conosco bene la macchina regionale perché nell'ultima Legislatura che sta finendo, ho svolto il ruolo di collaboratore volontario del Gruppo Consiliare Regionale della Lega, nella Prima Commissione Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione e nella Commissione specifica per i rapporti con l'Europa".

Poi lancia un nuovo appuntamento sul "suo" territorio, a Fucecchio: "Sono tutto l'anno sul territorio e aspetto chi vorrà venire alla maratona politica di domani 8 ottobre a Fucecchio (FI), dove dalle ore 8,45 alle ore 13,45 in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale, sarà allestito un gazebo (sarò presente), per parlare con la gente dei problemi del territorio e per spiegare perché in Toscana occorre un CPR (Centro per i Rimpatri), posizione che non ha niente di razzistico ma che vuole tutelare tutti quei cittadini perbene che non si sentono sicuri nei confronti di una criminalità dilagante, in buona percentuale straniera. Non c'è libertà senza sicurezza!".

