Montignoso, caso di febbre Chikungunya: scatta la disinfestazione dalle 18 di oggi

Sanità Montignoso
Il Comune invita i residenti a restare al chiuso e a chiudere porte e finestre durante gli interventi di disinfestazione

Primo caso di febbre Chikungunya a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, una malattia virale che viene trasmessa dalla puntura della zanzara tigre. L’episodio è stato segnalato nel territorio di Montignoso, nell’area tra la Versilia e le Alpi Apuane.

Il sindaco ha emesso un’ordinanza urgente che prevede la disinfestazione dell’area interessata, comprendente interventi con larvicidi, adulticidi e insetticidi, sia su spazi pubblici sia in proprietà private, con ispezioni porta a porta delle abitazioni.

Le operazioni di disinfestazione inizieranno già oggi, nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18, nelle vicinanze del Villaggio Maestri, luogo frequentato dal paziente risultato positivo. Il Comune raccomanda ai residenti della zona di rimanere al chiuso durante le operazioni, con porte e finestre ben sigillate, sospendendo temporaneamente il funzionamento di impianti di ricambio d’aria.

