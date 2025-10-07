Muore Alfiero Ciampolini: ex sindaco di Certaldo, assessore provinciale e per 15 anni alla guida dell'Unione dei Comuni

È morto all'età di 74 anni Alfiero Ciampolini, ex sindaco di Certaldo dal 1975 al 1985 e assessore provinciale fino al 1999, direttore dell’Unione del Circondario dei Comuni dell’Empolese Valdelsa dalla sua nascita nel 1999 fino al 2014, quando raggiunse la pensione. Era molto attivo anche nel campo del volontariato, fu ad esempio presidente dell'Associazione Polis di Certaldo costituita nel 1991 dal Comune e dalle associazioni Casa del Popolo, Certaldo Nuoto, Polisportiva Certaldo, che si occupa di educazione permanente.

Lo ricorda così il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa: "Alfiero è stato un esempio di integrità per tutti noi. Da sempre impegnato nella politica fu sindaco di Certaldo (anni 80) e poi direttore dell’Unione del Circondario dei Comuni dell’Empolese Valdelsa dalla sua nascita fino al 2014. La sua abilità nel tessere relazioni, nel mediare e nel trovare soluzioni condivise è stata un dono prezioso per l'intero territorio. Una volta in pensione si è dedicato al volontariato e a altre attività, sempre al servizio della comunità, promuovendo la collaborazione tra diverse realtà, convinto che solo attraverso l'unità si possano raggiungere obiettivi ambiziosi e duraturi. Era un uomo profondamente radicato nella comunità e legatissimo alla sua Certaldo. La sua presenza era sempre un incoraggiamento, una spinta a fare di più e meglio. A tutta la sua famiglia le condoglianze di tutto il nostro partito".