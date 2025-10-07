"Pasolini giornalista", la presentazione a Cerreto Guidi con Anpi

Sabato 11 ottobre l'Anpi di Cerreto Guidi presenta il libro di Giovanni Giovannetti "Pasolini giornalista". L'appuntamento è in programma alla Villa Medicea alle ore 16. "Un libro come occasione per parlare di un grande intellettuale" commentano da Anpi circolo di Cerreto Guidi, "un uomo poliedrico, controverso ma lungimirante e perfino profetico. Capace di smascherare le venature golpiste e stragiste del potere economico e politico e la rapacità della borghesia. A 50 anni dall'uccisione è bene riflettere sul suo lascito per affrontare i nostri tempi".

