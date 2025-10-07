Si finge carabiniere per truffare anziani, arrestata

Il 2 ottobre una 41enne è stata arrestata a Pisa per rapina, truffa e possesso di segni distintivi falsi. I carabinieri sono intervenuti in via Palazzi, bloccando la donna pochi istanti dopo aver truffato una coppia di coniugi, entrambi di 85 anni, con la nota tecnica del "finto Carabiniere".

La 41enne aveva appena sottratto circa 150 euro e monili in oro del valore di circa 5.000 euro. La truffatrice, dopo aver compiuto il raggiro, ha strattonato un parente delle vittime giunto sul posto nel tentativo di guadagnare la fuga.

L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di bloccare la donna e di recuperare, a seguito di perquisizione, l'intera refurtiva. La 41enne è stata trovata anche in possesso di un badge riportante l'effigie dell'Arma dei Carabinieri e di due telefoni cellulari. La refurtiva è stata immediatamente restituita agli aventi diritto, la donna è in carcere.

