Sorprese con valigia rubata, sei donne denunciate

Nel pomeriggio del 30 settembre, i carabinieri di Pisa hanno denunciato per il reato di ricettazione sei donne. I militari sono intervenuti in via Atleti Azzurri Pisani, dove hanno sorpreso le sei donne che tentavano di scappare con una valigia.

Dagli accertamenti, è emerso che la valigia era stata oggetto di un furto con scasso perpetrato la mattina stessa ai danni di una turista cinese. Una delle donne, è stata inoltre deferita in stato di libertà anche per il reato di inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

Notizie correlate