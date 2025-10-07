Spettacolo solidale a Castelfranco: il ricavato alla Rsa Menichetti

Sabato 11 Ottobre 2025, ore 21:30, al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto andrà in scena “Maldamore” di Angelo Longoni, una commedia brillante che farà divertire ed emozionare. L’evento è organizzato dal Rotary Club Castelfranco di Sotto Val-darno Inferiore in collaborazione con la compagnia teatrale Four Red Roses che con i suoi bravissimi attori metterà in scena la commedia. L’evento avrà uno scopo benefico; il ricavato sarà infatti devoluto alla RSA Selene Menichetti di Castelfranco di Sotto. Il biglietto, al costo di 15 €, può essere acquistato presso la Misericordia di Castelfranco di Sotto in Via dei Mille 1, oppure contattando il Presidente del Club Riccardo Ganni al 3388924620 o la compagnia Four Red Roses al 3395271841.

Prevista anche una vendita online collegandosi al link :

https://www.eventbrite.it/e/maldamore-tickets-1753718742969

L’evento ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale; gli organizzatori inoltre ringraziano la conceria Sciarada Industria Conciaria S.p.A. per il contributo offerto. Con l’occasione il Rotary Castelfranco di Sotto e il gruppo teatrale Four Red Roses ricordano con pia-cere la figura di Ezio Castellani, scomparso pochi mesi fa, e fondatore nel 1977 della Sciarada.

Una persona Castellani molto legato al territorio, tra i maggiori conoscitori del distretto con-ciario che si è interessato allo stesso tempo alle dinamiche associative; molto legato ai valori ispi-rati all’attenzione verso i più deboli, lo ricordiamo come un uomo generoso, dotato di grande umanità che faceva del dialogo e della condivisione preziose occasioni di crescita.

Sarà una serata davvero speciale in cui il piacere di stare insieme, il divertimento e la bellezza del teatro si fondono verso un unico obbiettivo; quello di donare dignità, sicurezza e con-forto a chi vive nella RSA.

Date anche voi il contributo a questa importante iniziativa, ma affrettatevi: la prevendita è già attiva ed i posti sono limitati.