Studenti Pro Pal contestano ministra Bernini: "Folclore, meno slogan"

Contestazione a Siena per la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, accolta da una ventina di studenti pro Palestina durante la sua visita all’Ateneo per l’accoglienza di alcuni studenti palestinesi. I manifestanti hanno urlato “vergogna, vergogna” all’arrivo della ministra, che ha replicato invitandoli a entrare: “Venite su, venite su”, indicando la sala del Rettorato.

Commentando l’episodio, Bernini ha definito la protesta “folclore”, ribadendo il rispetto per la libertà di manifestazione “con un unico limite invalicabile: no alla violenza”. La ministra ha aggiunto di aver invitato i contestatori a conoscere gli studenti palestinesi, ma di aver ricevuto solo insulti.

“Consiglierei loro meno slogan e più supporto ai loro colleghi palestinesi – ha dichiarato – che qui possono studiare e prepararsi a ricostruire il loro Paese, l’unico modo per costruire la pace”. Bernini ha infine ricordato l’impegno del governo nel portare in Italia, tramite il primo corridoio umanitario universitario europeo, 39 studenti palestinesi arrivati nei giorni scorsi ad Assan.