"Tra Mosca e Mora", a Empoli il laboratorio di canto che unisce nonni e nipoti

Attualità Empoli
La Cooperativa Colori presenta il nuovo Laboratorio Inclusivo "Tra Mosca e Mora", che si svolgerà da novembre 2025 a maggio 2026 e animerà i nostri nuovi spazi con energia, creatività e nuove amicizie. Si tratta di un laboratorio di canto corale pensato per unire nonni e nipoti in un'esperienza di musica e condivisione, ma aperto anche a tutti i nonni che desiderano riscoprire il piacere di cantare insieme. Se i nipoti non ci sono, il laboratorio è pronto ad accogliere anche solo i nonni che vogliono scoprire (o riscoprire) la gioia di cantare in compagnia.

Guidato da Pamela Larese, l'incontro musicale si terrà ogni lunedì dalle 17:00 alle 18:30 presso Casa Barzino a Empoli. Il laboratorio è un'occasione unica per rafforzare i legami intergenerazionali, valorizzando il confronto tra chi ha esperienza e chi cresce, utilizzando la musica come mezzo per creare ponti di relazione. È prevista la possibilità di partecipare a una lezione di prova gratuita, offrendo così un'opportunità concreta per conoscere e vivere direttamente questa nuova esperienza.

In un'epoca in cui il valore della comunità e della memoria condivisa è essenziale, "Tra Mosca e Mora" offre momenti di qualità con i nonni, veri custodi di saggezza e affetto. I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte fino al 23 ottobre 2025. Vi invitiamo a partecipare all’iniziativa che celebra l'importanza delle relazioni tra le generazioni e il potere della musica come linguaggio universale di unione.

Informazioni e contatti
Referente Dott.ssa Giusi Brancati
c/o Sportello Sociale Colori
Via Barzino n. 1 – 50053 Empoli (FI)
Cellulare: 345 0116686
Ufficio: 0571 982240
Email: sportello@coopcolori.it
Sito: www.coopcolori.it

Fonte: Colori Società Cooperativa Sociale Onlus

