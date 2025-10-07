Use, Cioni riceve il premio come miglior coach A2 2024-25

A consegnargli il premio è stato Andrea Capobianco, tecnico della Nazionale femminile che ha conquistato il bronzo ai recenti Europei. Una soddisfazione nella soddisfazione per coach Alessio Cioni che sabato sera a Brescia, in occasione della serata degli Oscar LBF 2025, ha ricevuto il premio come miglior allenatore del girone A di serie A2 della stagione 2024/2025.

Un premio che si riallaccia alla splendida e storica vittoria della Coppa Italia, un premio non solo ai risultati ma anche alla fedeltà ad una panchina sulla quale siede da sedici stagioni. In questo lasso di tempo, specie dopo la promozione nella massima categoria, le sirene non sono mancate ma la scelta è stata sempre quella di restare a Empoli e lavorare giorno dopo giorno non solo alla prima squadra ma anche alla crescita di tutto il movimento che ha raggiunto numeri importanti e che trova conferma anche nella presenza ormai costante in serie A1 prima ed A2 dopo di ragazze provenienti dal vivaio. In quel premio ci sono tutti questi sedici anni, suoi e di chi con lui ha lavorato in palestra e fuori per far diventare l’Use Rosa Scotti un punto di riferimento del basket femminile toscano.

“Alessio Cioni – si legge nel comunicato della Lega - nel corso degli anni si è rivelato sempre più un'istituzione per i colori biancorossi. Nella stagione 2025/2026 festeggerà il sedicesimo anno alla guida di Empoli: un percorso ricco di soddisfazioni. Nel corso della sua permanenza in panchina Empoli ha conquistato l'A1, ha giocato la Coppa Italia della massima serie, ha ottenuto i migliori risultati al femminile della sua storia. La Coppa Italia è il sigillo di un lavoro eccezionale, in tre giorni in cui l'Use ha giocato un basket spettacolare e moderno, viatico per poi proseguire una corsa stagionale che si è fermata soltanto ai quarti di finale Playoff”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

