San Casciano, cade dalla scala mentre pulisce una tomba: 59enne in codice rosso

Grave incidente questa mattina al cimitero di San Casciano Val di Pesa, in via Scopeti. Un operaio comunale di 59 anni, addetto alla manutenzione dei cimiteri, è caduto da una scala di metallo mentre stava ripulendo una parete, estirpando erbacce e licheni dai forni posti in alto.

L’uomo è stato trovato a terra, dolorante ma cosciente. Immediata è stata la chiamata al 112: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di San Casciano con infermiere e volontari soccorritori, che hanno provveduto alla stabilizzazione. Vista la gravità dell'incidente, è stato richiesto l’intervento del Pegaso che si si è atterrato in un campo poco distante.

L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi. Sul luogo dell’incidente era presente anche il figlio dell’uomo. Sono in corso accertamenti da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizie correlate