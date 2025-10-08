San Casciano, cade dalla scala mentre pulisce una tomba: 59enne in codice rosso

Cronaca San Casciano in Val di Pesa
Condividi su:
Leggi su mobile

L'incidente è avvenuto questa mattina al cimitero di via Scopeti. L'uomo è stato trasportato a Careggi in elisoccorso

Grave incidente questa mattina al cimitero di San Casciano Val di Pesa, in via Scopeti. Un operaio comunale di 59 anni, addetto alla manutenzione dei cimiteri, è caduto da una scala di metallo mentre stava ripulendo una parete, estirpando erbacce e licheni dai forni posti in alto.

L’uomo è stato trovato a terra, dolorante ma cosciente. Immediata è stata la chiamata al 112: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di San Casciano con infermiere e volontari soccorritori, che hanno provveduto alla stabilizzazione. Vista la gravità dell'incidente, è stato richiesto l’intervento del Pegaso che si si è atterrato in un campo poco distante.

L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi. Sul luogo dell’incidente era presente anche il figlio dell’uomo. Sono in corso accertamenti da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizie correlate

San Casciano in Val di Pesa
Cronaca
4 Settembre 2025

Incendio all’interno di un garage nel Fiorentino

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti dalle ore 12:25 nel comune di San Casciano in Val di Pesa [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

San Casciano in Val di Pesa
Cronaca
16 Agosto 2025

San Casciano piange la scomparsa dell'ex assessore Moreno Cheli, aveva 74 anni

Moreno Cheli, assessore al Bilancio del Comune di San Casciano in Val di Pesa dal 2019 al 2024, ruolo che aveva ricoperto al fianco del sindaco Roberto Ciappi, si è [...]



Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina