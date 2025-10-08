Picchia moglie e figli, spintona i carabinieri: arrestato

Un 53enne è stato arrestato in flagranza a Mutigliano (Lucca) per maltrattamenti ai familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 3.30 di domenica 5 ottobre è stata segnalata ai carabinieri una lite accesa in famiglia: i militari hanno trovato l'uomo in grave stato di alterazione, stava inveendo contro moglie e figli.

I carabinieri hanno fatto uscire l'uomo dalla casa e si sono frapposti tra lui e i familiari, che addosso avevano i segni dell'aggressione. Il 54enne ha spintonato violentemente i militari per andare a colpire la moglie, ma è stato bloccato e ammanettato. Arrestato, è in carcere a Lucca.