Alessandro Barbero protagonista a Bagno a Ripoli per presentare il suo nuovo libro

Lo storico incontrerà il pubblico martedì 14 ottobre nel Giardino della Biblioteca comunale. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Alessandro Barbero protagonista a Bagno a Ripoli con il suo nuovo libro dedicato a San Francesco (Editori Laterza, 2025). Il professore di Storia medievale incontrerà il pubblico martedì 14 ottobre alle ore 10.00 nel Giardino della Biblioteca comunale (via di Belmonte 38). L’iniziativa è a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia la presentazione si svolgerà alla Casa del popolo di Grassina (piazza Umberto 1). Info e aggiornamenti sul sito www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e sui canali social del Comune.

L’incontro con Barbero rientra nella rassegna culturale “Visioni d’autore”, ideata e promossa dal Comune di Bagno a Ripoli. Nel suo nuovo volume, Barbero offre un ritratto originale e documentato di Francesco d’Assisi, restituendo l’immagine di un uomo concreto e complesso, capace di parlare al suo tempo e al nostro, a quasi 800 anni dalla morte. Con il rigore scientifico dello storico e uno stile divulgativo coinvolgente, l’autore racconta la vita del santo all’interno del contesto politico, economico e religioso dell’Italia medievale, mettendo in luce il significato profondo della sua rivoluzione spirituale.

Siamo davvero felici e orgogliosi di accogliere a Bagno a Ripoli un intellettuale del calibro di Alessandro Barbero – dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli –. La sua presenza rappresenta una straordinaria occasione di crescita culturale e di confronto su temi che parlano al cuore della nostra identità, come la figura di san Francesco. È un’opportunità preziosa per la nostra comunità, soprattutto per i giovani, che potranno avvicinarsi alla storia attraverso una voce autorevole e appassionata”.

Per informazioni: 055 643358ufficio.cultura@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

