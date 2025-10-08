Antiquari in centro, torna l'appuntamento a Empoli

Secondo sabato del mese? Appuntamento con “Antiquari in centro”, il mercato dell’antiquariato, modernariato e del collezionismo nel cuore del centro storico di Empoli. Tutto pronto per sabato 11 ottobre 2025, dalle 8.30 alle 19.30 in piazza Farinata degli Uberti, in via Leonardo da Vinci e in piazzetta della Propositura.

Un 'viaggio nel tempo' tra giocattoli, stampe d'epoca, mobili, monili e tesori nascosti, grazie ad espositori che presentano prodotti di nicchia, qualità e prestigio. Trenta banchi espositivi per intenditori, curiosi e appassionati del genere alla ricerca di ‘pezzi’ d’antiquariato antichi, complementi d’arredo, libri, dischi e arte da collezione.

“Antiquari in Centro” ha il sostegno del Comune di Empoli, il coordinamento dell’associazione Centro Storico, Gioielleria Pratesi, Borgioli arredamento, Farmacia Chiarugi, Orma Casa, La Fortuna, golf Bellosguardo, Banca Cambiano e Generali.

Gli organizzatori che sono al lavoro dallo scorso e non si sono fermati sono: Cristiana Gazzarrini, Stefano Cantini, Francesca Pratesi e Stefano Jelusich.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI – L’8 novembre 2025 per chiudere l’anno e rivedersi il 10 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile e 9 maggio 2026, sempre dalle 8.30 alle 19.30.

VIABILITÀ – Nei giorni e nei luoghi della manifestazione (questo il link all’evento https://tinyurl.com/yp6qftb8) saranno adottati i divieti di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, dalle 6 alle 21.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa