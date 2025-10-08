Atelier della Robotica, Bagnoli (FdI Pontedera): "Fallimento. Cantiere trasformato in parcheggio"

"È la certificazione di un disastro amministrativo che denunciamo da anni. L’Atelier della Robotica, annunciato nel 2013 come simbolo della rinascita dell’ex area Piaggio, non si farà più nel luogo originariamente previsto, dietro la biblioteca comunale, in via del Fosso Vecchio. Dopo dodici anni di promesse e sei di cantiere fermo, l’amministrazione ha deciso di spostare il progetto nell’area ex APE di viale Rinaldo Piaggio, trasformando il vecchio cantiere in parcheggio". Così in una nota Matteo Bagnoli, capogruppo Fratelli d'Italia a Pontedera, sul cambio di programma per il progetto del polo tecnologico.

"Quella che il Comune definisce una ‘rimodulazione’ - prosegue Bagnoli - è in realtà la resa definitiva: milioni di euro bruciati tra studi, impalcature e contenziosi, e un progetto che ripartirà da zero. È la prova lampante dell’incapacità di questa amministrazione di programmare, spendere le risorse e rispettare gli impegni. Pontedera si ritrova ancora una volta con un buco al posto di un laboratorio di innovazione. Già negli scorsi anni avevamo presentato interrogazioni e richieste di chiarimento sui ritardi dell’Atelier e del multipiano ex APE (parcheggio multipiano, progetto per l'area insieme alla riqualificazione del viale Rinaldo Piaggio e appunto all'atelier Ndr), chiedendo trasparenza su fondi, contenziosi e tempi di realizzazione. Oggi, con la nuova intesa tra Comune, Regione Toscana e Scuola Sant’Anna, si ammette ufficialmente che il progetto va ripensato da capo, con un orizzonte che arriva addirittura al 2030. È un fallimento progettuale e politico che ricade sulla città. L’ennesima promessa non mantenuta di un’amministrazione che si vanta di progetti rimasti solo sulla carta. Pontedera merita serietà, non spot e rinvii infiniti".

Bagnoli annuncia che "in Consiglio comunale chiederemo la pubblicazione integrale degli atti di rimodulazione, un cronoprogramma vincolante per la nuova sede dell’Atelier, la rendicontazione completa dei fondi già spesi e dei residui regionali, oltre a una relazione dettagliata sui contenziosi in corso e sull’impatto economico per il bilancio comunale. La città ha diritto a sapere come sono stati spesi i soldi pubblici e quando vedrà realizzate le opere promesse".

Notizie correlate