'Carte in dimora': visibili i documenti dell’Archivio storico di Santa Maria a Monte

Il Sindaco Manuela Del Grande comunica che: Sabato 11 Ottobre 2025 è in programma la quarta edizione di Carte in Dimora, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

L’iniziativa, dal titolo “Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, è interamente gratuita: saranno visitabili oltre 100 archivi e biblioteche storici privati situati in castelli, rocche, ville, dimore storiche in tutta Italia, permettendo così un viaggio nella storia del nostro Paese attraverso luoghi ricchi di preziose tracce del passato. I visitatori potranno ammirare da vicino esemplari rari e di pregio di libri, carte, carteggi, manoscritti e raccolte, non solo librarie.

Continua il Sindaco: Anche Santa Maria a Monte prenderà parte a questa iniziativa e lo farà con l’Archivio storico comunale preunitario che, conservato al secondo piano del Museo Casa Carducci, conserva registri e faldoni dalla metà del Trecento fino al 1861 e sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

I presenti potranno partecipare ad una visita guidata che li condurrà alla scoperta della storia e delle vicende dell’antico castello, attraverso i documenti conservati: dai registri delle deliberazioni dei magistrati comunitativi, che recano il più antico stemma comunale datato 1424, rappresentato da una Madonna in trono con Bambino, alla testimonianza dell’attività caritativa di Diana Giuntini, beatificata “a furor di popolo” e divenuta Patrona della comunità di Santa Maria a Monte.

I documenti costituiranno interessanti connessioni fra Santa Maria a Monte ed alcuni homini illustri: come Giosuè Carducci, la cui famiglia risiedette nel centro storico dal 1856 al 1858, presenza testimoniata dai documenti dell’archivio che riguardarono Carlo Guerrazzi, il Sindaco del Comune, e Michele Carducci medico a Piancastagnaio che, apprendendo “della vacanza” della condotta medica, fece domanda di trasferimento. Altra figura rilevante è quella di Vincenzo Galilei, padre del celebre Galileo, il quale nacque nel borgo a spirale nel 1520 e divenne uno dei più grandi teorici musicali del tardo rinascimento.

Obbligatoria la prenotazione, telefonando al 333 349 5168 o inviando una mail a musei@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa