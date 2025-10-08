Colloqui con gli psicologi all’Annunziata per l’(H) Open Day di Onda sulla salute mentale

Aderisce con due appuntamenti l’ospedale Santa Maria Annunziata all’(H)Open Day Salute Mentale organizzato da Fondazione Onda in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale del prossimo 10 ottobre.

Il primo è un incontro aperto al pubblico mentre per il secondo sono in programma alcuni colloqui con psicologi su prenotazione. Scrivendo a psicologiaclinica.firenzesudest@uslcentro.toscana.it, è possibile prenotare un appuntamento. I colloqui si terranno giovedì 16 ottobre dalle 10 alle 13. In risposta all’email di prenotazione, sarà indicato anche il luogo dove recarsi.

Due giorni prima, martedì 14 ottobre (dalle 11 alle 12.30) si svolgerà, invece, l’incontro aperto ai cittadini dal titolo "Supporto psicologico alla persona malata e ai suoi familiari nei percorsi di cura ospedalieri". Partecipano i medici Alessandro Toccafondi, Claudio Bartolozzi e Sabrina Buracchi.

Sulle tematiche legate alla salute mentale, solo nei giorni scorsi il presidio dell'Annunziata, diretto da Elettra Pellegrino, ha ospitato un incontro sul tema, con la partecipazione dei volontari dell’Associazione Restarters di Firenze. L’evento era aperto a operatori, utenti e familiari e aveva l’obiettivo di promuovere la salute mentale e condividere l'importanza della pratica della riparazione, attraverso la promozione del riuso, del riciclo e delle tecniche di riparazione, alla cui diffusione si dedica l'associazione fiorentina. La pratica può essere considerata utile a raggiungere la miglior salute mentale possibile. L’entusiasmo generato dal veder ripartire un proprio oggetto ha contagiato tutti i presenti, emozione che spesso può rappresentare il miglior alleato della nostra salute mentale.

Fonte: Ausl Toscana Centro