Disturbo da gioco d’azzardo e dipendenze, attivato a Borgo San Lorenzo uno sportello di ascolto

È stato attivato da qualche mese a Borgo San Lorenzo uno sportello di ascolto sulle dipendenze e sul disturbo da gioco d’azzardo, gestito da operatori ed operatrici formate e in stretta relazione con il personale del SerD di Borgo San Lorenzo, con lo scopo di facilitare l’accesso delle persone verso un processo di cura. È possibile chiedere un appuntamento per un colloquio, contattando lo sportello tramite mail a sportello.mugello@progettoarcobaleno.it o telefono 335.14.49.148, o messaggio whatsapp. Lo sportello è fisicamente collocato presso uno spazio non identificabile come luogo di cura ma come luogo di accoglienza come il Centro Giovanile del Mugello (Corso Matteotti, 216°, Borgo San Lorenzo). L’operatore allo sportello sarà un educatore professionale o un assistente sociale. Il servizio è attivo il mercoledì (11-13) su appuntamento e il giovedì (16-18).

L’apertura dello sportello rientra nell’ambito del progetto “Scommettiamo sul Mugello” e prosegue l’azione di sensibilizzazione della popolazione del territorio sul fenomeno del gioco d’azzardo e sul disturbo ad esso correlato, già intrapresa da alcuni anni. Grazie all’attenzione e all’investimento della SdS Mugello e del SerD di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con l’Associazione Progetto Arcobaleno e la Cooperativa Rete Sviluppo, oltre allo sportello dedicato al disturbo da gioco d’azzardo, sono promosse azioni di informazione aperte a tutta la cittadinanza.

Obiettivo del progetto è offrire uno strumento di sostegno ulteriore a persone che vivono direttamente, o per i propri familiari, il problema del disturbo da gioco d’azzardo e le sue conseguenze. Ma anche contattare quante più realtà territoriali possibili per costruire una comunità attenta e consapevole delle difficoltà, talvolta estremamente gravi, che alcune persone possono incontrare a causa di questo disturbo.

Fonte: Ausl Toscana Centro