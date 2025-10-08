Firenze, salta il voto sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

È stata annullata all’ultimo momento la seduta della commissione Pace del Comune di Firenze, che avrebbe dovuto votare la proposta di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi. L’iniziativa era stata presentata dal consigliere Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune).
La presidente della commissione, Stefania Collesei (Pd), ha comunicato la cancellazione per “motivi strettamente personali”. Ma dal centrodestra arrivano accuse politiche: secondo Alberto Locchi (Fi), la decisione sarebbe servita a evitare una spaccatura nel Pd in vista delle prossime elezioni regionali.
All’interno della maggioranza emergono infatti posizioni diverse: Luca Milani (Pd) si è detto favorevole alla solidarietà verso Albanese ma prudente sulla cittadinanza, che “richiede una maggioranza qualificata e un percorso politico condiviso”. Contrario invece Marco Semplici (lista Funaro), secondo cui “un amministratore fiorentino deve mantenere equilibrio tra le comunità”.
Palagi ha annunciato che chiederà chiarimenti, denunciando un clima politico “che peggiora” e ribadendo la necessità di “garantire il confronto pubblico” nelle sedi istituzionali.
