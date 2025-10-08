Forza Italia Fucecchio denuncia: "Tentativo di aggressione a un medico all'ascensore del parcheggio dell'ospedale"

"In data 24 settembre 2025, intorno alle ore 20, un medico in servizio presso l’Ospedale di Fucecchio ha subito un tentativo di aggressione da parte di due adolescenti evidentemente alterati, come raccontatoci dalla stessa dottoressa, mentre, al termine del proprio turno lavorativo, si recava alla propria autovettura nel parcheggio dell’ospedale". A denunciare l'episodio sono Simone Testai e Sabrina Ramello di Forza Italia Fucecchio, entrambi candidati al Consiglio regionale, che riferiscono di aver raccolto la segnalazione della dottoressa aggiungendo che l'area in questione "è scarsamente illuminata, priva di telecamere e servita da un solo ascensore, l’altro è fuori uso da luglio".

In una nota Testai, capogruppo di FI in Consiglio comunale, e Ramello, riferiscono che la lavoratrice avrebbe segnalato l'accaduto "a forze dell'ordine, direttore sanitario del presidio ospedaliero, al RSPP e al RLS, chiedendo che la zona venga dichiarata a rischio specifico ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). La segnalazione è stata inviata anche al Sindaco ed alla Polizia Municipale. La stessa ci ha anche interpellato per chiedere un aiuto a risolvere questa grave situazione. Come forza politica - proseguono - ci siamo interessati molte volte della sicurezza sul territorio e riteniamo inammissibile che un’area frequentata quotidianamente da personale sanitario e cittadini versi in condizioni tanto degradate e pericolose ed ingiustificabile che il Comune di Fucecchio, responsabile della gestione dell’area di parcheggio e degli ascensori, non abbia provveduto — nonostante le numerose segnalazioni ricevute — a mettere in sicurezza la zona. È gravissimo che si sia arrivati a un simile episodio per richiamare l’attenzione su un problema noto e ignorato".

Testai e Ramello aggiungono: "Riteniamo altrettanto inaccettabile che la Asl Toscana Centro, impegnata in una costosa opera di riqualificazione del presidio sanitario, trascuri la situazione di pesante degrado del parcheggio, e non intervenga a fronte della mancanza di manutenzione degli ascensori da parte del Comune di Fucecchio, nonostante l’elevato flusso di persone che ogni giorno accede all’ospedale ed utilizza gli elevatori. Quali candidati alla carica di consigliere regionale, ci attiveremo qualora eletti per intraprendere azioni a favore della sicurezza degli operatori sanitari e dei cittadini presso le strutture ASL o a loro servizio. Bene ha fatto la dottoressa a denunciare quanto accaduto con fermezza e a pretendere interventi risolutivi".

Da Forza Italia Fucecchio, "a tutela dei lavoratori del presidio ospedaliero e di tutti i cittadini, come gruppo consiliare chiediamo con ordine del Giorno consiliare che vengano effettuati con urgenza:

Il ripristino immediato di entrambi gli ascensori;

L’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’intera area di parcheggio;

Un piano di illuminazione adeguato per garantire visibilità e sicurezza;

Controlli regolari da parte delle forze dell’ordine (polizia Unionale per quanto di competenza del Comune), soprattutto nelle fasce orarie più critiche;

Il coinvolgimento attivo dei Sindacati, affinché si attivino a tutela dei lavoratori e vigilino sull’attuazione delle misure richieste.

La sicurezza non è un privilegio. È un diritto dei lavoratori e dei cittadini da garantire subito con misure concrete".

