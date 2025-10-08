Freedom Flotilla intercettata: cortei pro-Palestina nelle città toscane

Grande mobilitazione nelle piazze toscane in solidarietà con gli attivisti della Freedom Flotilla intercettati dalle forze israeliane mentre cercavano di raggiungere Gaza.

Pisa

A Pisa un corteo di circa mille persone sta attraversando le principali vie del centro cittadino, unendo studenti provenienti dai sette istituti superiori occupati in questi giorni. La manifestazione, che si svolge pacificamente, è monitorata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza, soprattutto nelle zone sensibili come le stazioni ferroviarie.

Firenze

Anche a Firenze oltre 500 persone si sono radunate in piazza Santissima Annunziata per il presidio pro-Palestina, con bandiere palestinesi, sindacati di base e i tamburi del Collettivo ex Gkn. Tra gli slogan, “Palestina libera”, “Stop genocide” e “Fuori Israele dalle università”. Dalla piazza è stato rilanciato l’appuntamento di venerdì prossimo in piazza Indipendenza, vicino a piazza San Lorenzo, dove il centrodestra terrà il comizio conclusivo per le regionali.