Furgone che trasporta legna si ribalta in un fosso, autista intrappolato

Cronaca Barberino Val d'Elsa
Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 13:50 in località Valle degli Alpaca, nel comune di Barberino Val d’Elsa. Un furgone adibito al trasporto di legna si è ribaltato finendo in un fosso, intrappolando il conducente sotto la cabina di guida.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, insieme ai colleghi del distaccamento di Poggibonsi del comando di Siena.

I soccorritori hanno sollevato il mezzo utilizzando cuscini pneumatici per consentire l’estrazione dell’uomo, rimasto bloccato a seguito del ribaltamento. Una volta liberato, il conducente è stato immobilizzato su una tavola spinale e affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

