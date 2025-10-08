La Scala intitola una piazza al maestro Duilio Neri

Sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 10.30, il Comune di San Miniato rende omaggio al concittadino Maestro di Banda Duilio Neri, intitolandogli la Piazza in località La Scala.

Ricordiamo che il M° Neri, classe 1920, fin da giovane ha suonato il trombone nella Banda di La Scala e in altre del territorio vicino. Nel 1940, per il servizio militare, è entrato a far parte della Banda reggimentale, nel doppio ruolo di bombardino e trombone, esibendosi a Bolzano, Alpignano, sul Moncenico al fronte italo-francese e, ancora, in Albania, in Grecia, fino all'isola di Rodi nel Dodecaneso.

All'esecuzione ha affiancato la passione per la composizione; ha composto, ha strumentato, ha elaborato, con stile autentico e personale, centinaia di brani, conferendogli ora pienezza, ricchezza timbrica, maestosità orchestrale, ora liricità e virtuosismo solistico.

Ha diretto per lunghi periodi e scritto musiche per la Banda di San Miniato, così come quelle de La Scala, di Palaia, di Marti, di Fucecchio, di Orentano, la Fanfara dei Bersaglieri della Provincia di Pisa, degli Spensierati di Santa Croce sull'Arno, dei tamburini della Contrada Ferruzza di Fucecchio.

Per il suo impegno, l'ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) gli ha conferito il titolo di Maestro di Banda, grazie al quale, in qualità di docente, ha avuto accesso ai corsi ad indirizzo bandistico del Provveditorato per le scuole pubbliche. Nel 1975, a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ancora un riconoscimento ANBIMA: la Bacchetta d'onore per «i meriti da lui acquisiti nella divulgazione della buona musica in Toscana».

L'omaggio istitituzionale al M° Duilio Neri avviene in questo anno, per le celebrazioni del 30esimo anniversario dalla sua morte, avvenuta, improvvisamente, il 22 marzo 1995.

Un'importante personalità musicale sanminiatese che, come sottolineato dal Prof. Andrea Landi, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa e attuale Direttore della Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Palaia, ha educato intere generazioni alla Musica, considerando la Banda come luogo di aggregazione sociale, dove bambini, giovani, adulti e anziani suonano insieme per passione; una vera e propria scuola di vita per tutti.

La giornata è realizzata in collaborazione con ANBIMA APS Rete Nazionale che, in questo anno, festeggia il suo 70esimo anniversario dalla nascità delle attività svolte dalle Bande Musicali Italiane.

Il Presidente nazionale, M° Giampaolo Lazzeri, aveva suggerito questa proposta al Sindaco Giglioli nel 2020, in occasione della presentazione della pubblicazione dedicata al M° Neri 'Sui righi e negli spazi' dalla figlia Anna Maria e, oggi, ricorda il M° Neri quale scopritore di talenti, conoscitore di tutti i suoi musicisti, compositore e strumentatore di molti generi, dai ballabili alle marce, dalle canzonette alle operette e alle opere, dalle musiche per solennità religiose a quelle per ricorrenze e celebrazioni civili, un patrimonio di creazioni artistiche e valori che ha contribuito e contribuisce ad elevare la cultura del territorio toscano e a valorizzare la Banda e la sua musica d'autore.

Alle ore 10.30 la Filarmonica Show Band “Angiolo Del Bravo” sfilerà per La Scala, percorrendo Piazza C. Capoquadri, Via Tosco Romagnola Est, Piazza Trieste, Via Genova, Via Torino, Via Sanfelice.

Alle ore 11.00 ci saranno i saluti dell'amministrazione comunale, con il Sindaco Simone Giglioli, e delle autorità presenti; seguirà la cerimonia d'inaugurazione della Piazza dedicata al M° Duilio Neri (1920-1995) e l'omaggio musicale conclusivo della Filarmonica Show Band “Angiolo Del Bravo”, della quale il M° Neri fu Direttore.

Fonte: Ufficio stampa