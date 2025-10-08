Nuova manifestazione a Empoli per la Palestina e la Flotilla

Ci sarà una nuova manifestazione a Empoli per la Palestina, in sostegno alla Global Sumud Flotilla. Dalle ore 19 di mercoledì 8 ottobre sarà in piazza della Vittoria a Empoli, di seguito la nota

"Il genocidio continua: non possiamo essere noi a fermarci! Anche la seconda flottilla è stata intercettata, mentre non sono ancora stati rilasciati tutti i membri dell'equipaggio della global sumud flotilla. Dalle nostre istituzioni ancora dichiarazioni inaccettabili e anche dal presidente della repubblica la vicinanza è espressa soltanto per le vittime del 7 ottobre, non una parola sulle torture subite dai cittadini italiani, men che meno da quelle che continuano a subire i palestinesi, che stanno morendo di bombe, di fame e di malattie curabili se solo fosse consentito l'ingresso di medicine, cibo e attrezzature ferme al confine da mesi. Non possiamo accettare che il nostro paese sia complice. Non ci fermeremo finché la Palestina non sarà libera".