Manutenzioni nelle frazioni di Empoli: interventi su strade e cimiteri

Due interventi sui cimiteri di frazione, una richiesta sollecitata da tempo che ha trovato attuazione. Gli uffici tecnici del Comune di Empoli hanno provveduto a tre azioni da tempo attese su Monterappoli e Brusciana.

Sulla collina di Monterappoli, è stato installato un corrimano sul tratto più ripido di via Salaiola. Si tratta di circa 30 metri di strada che ora possono essere percorsi con un solido appiglio, utile a chi ha difficoltà motorie nel salire verso la parte alta del borgo.

Rimaniamo a Monterappoli. Nel cimitero di frazione, dopo la creazione ex novo di 25 loculi, è in corso un esteso lavoro di sistemazione delle infiltrazioni sulle coperture tramite la revisione del manto di copertura. Saranno riposizionate e, laddove necessario, sostituite le tegole, sarà sostituita la guaina per evitare infiltrazioni e infine il lavoro terminerà con un'imbiancatura. Il prossimo intervento riguarderà la copertura della cappella che dovrà essere rifatta da zero.

L'assessore alle Manutenzioni si è ritenuto soddisfatto dell'intervento su Monterappoli, sollecitato anche da anziani che avevano bisogno di aiuto durante le camminate in paese. In merito agli interventi sul cimitero, l'assessore ha commentato che gli stessi lavori saranno eseguiti anche per le cappelle pubbliche del cimitero di Brusciana, che al momento ha visto rifatte le intonacature e una nuova imbiancata di vernice fresca, come richiesto in più sedi dai residenti. Questi interventi seppur minimi sono spesso necessari per la vita nelle frazioni, con l'obiettivo di rendere Empoli più curata e bella.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

