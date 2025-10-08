Manutenzioni nelle frazioni di Empoli: interventi su strade e cimiteri

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Corrimano su via Salaiola a Monterappoli e lavori di copertura e imbiancatura nei cimiteri di Monterappoli e Brusciana

Due interventi sui cimiteri di frazione, una richiesta sollecitata da tempo che ha trovato attuazione. Gli uffici tecnici del Comune di Empoli hanno provveduto a tre azioni da tempo attese su Monterappoli e Brusciana.

Sulla collina di Monterappoli, è stato installato un corrimano sul tratto più ripido di via Salaiola. Si tratta di circa 30 metri di strada che ora possono essere percorsi con un solido appiglio, utile a chi ha difficoltà motorie nel salire verso la parte alta del borgo.

Rimaniamo a Monterappoli. Nel cimitero di frazione, dopo la creazione ex novo di 25 loculi, è in corso un esteso lavoro di sistemazione delle infiltrazioni sulle coperture tramite la revisione del manto di copertura. Saranno riposizionate e, laddove necessario, sostituite le tegole, sarà sostituita la guaina per evitare infiltrazioni e infine il lavoro terminerà con un'imbiancatura. Il prossimo intervento riguarderà la copertura della cappella che dovrà essere rifatta da zero.

L'assessore alle Manutenzioni si è ritenuto soddisfatto dell'intervento su Monterappoli, sollecitato anche da anziani che avevano bisogno di aiuto durante le camminate in paese. In merito agli interventi sul cimitero, l'assessore ha commentato che gli stessi lavori saranno eseguiti anche per le cappelle pubbliche del cimitero di Brusciana, che al momento ha visto rifatte le intonacature e una nuova imbiancata di vernice fresca, come richiesto in più sedi dai residenti. Questi interventi seppur minimi sono spesso necessari per la vita nelle frazioni, con l'obiettivo di rendere Empoli più curata e bella.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Vinci
Attualità
8 Ottobre 2025

La storia della famiglia Del Vivo raccontata alla Biblioteca Leonardiana di Vinci

Un sabato di cultura e storia locale, il 18 ottobre in Biblioteca Leonardiana alle 10.30. Viene presentato “In riva d’Arno. I Del Vivo, una famiglia tra Empoli e Firenze”, di [...]

Empoli
Attualità
8 Ottobre 2025

'Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960', una mostra alla scoperta dell'arte empolese del Novecento

Dall’8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026, nei rinnovati spazi dell’Antico Ospedale San Giuseppe, apre al pubblico Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960, un’esposizione promossa dal Comune di Empoli e [...]

Empoli
Attualità
8 Ottobre 2025

Antiquari in centro, torna l'appuntamento a Empoli

Secondo sabato del mese? Appuntamento con “Antiquari in centro”, il mercato dell’antiquariato, modernariato e del collezionismo nel cuore del centro storico di Empoli. Tutto pronto per sabato 11 ottobre 2025, dalle 8.30 [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina