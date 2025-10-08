Marginone, abbandona rifiuti al campo sportivo: sorpresa e denunciata la responsabile

Attualità
Individuata grazie alla segnalazione dei cittadini, la donna ora rischia fino a 10mila euro di multa

È stata identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria la donna che, nei giorni scorsi, ha abbandonato numerosi sacchi di rifiuti nel parcheggio del campo sportivo di Marginone. L’episodio, avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi di alcuni passanti, è stato segnalato da un volontario dell’associazione “Guardia Nazionale Ambientale”, che opera anche sul territorio comunale di Altopascio.

Grazie alla collaborazione dei cittadini e alle successive indagini svolte dalla Polizia Locale di Altopascio, è stato possibile risalire alla responsabile, che aveva scaricato dalla propria autovettura una decina di sacchi contenenti rifiuti di varia natura, abbandonandoli nell’area del parcheggio. La donna, oltre a dover ripristinare lo stato dei luoghi, rischia ora una sanzione fino a 10 mila euro.

Il rispetto del territorio è un dovere di tutti – dichiara Daniel Toci, assessore all’ambiente e vicesindaco del Comune di Altopascio –. Il nostro impegno contro l’abbandono dei rifiuti continua con controlli costanti che vedono impegnati Polizia Municipale e personale di Ascit, grazie anche alla collaborazione tra cittadini, volontari e forze dell’ordine. Un ringraziamento particolare va all’associazione “Guardia Nazionale Ambientale” e ai volontari impegnati sul territorio che hanno segnalato l’episodio e hanno contribuito in modo decisivo all’identificazione della responsabile”.

Fonte: Ufficio stampa

