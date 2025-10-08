Elena Meini a Pisa: 350 partecipanti alla cena con Salvini e Giorgetti

Grande partecipazione per la cena a Pisa organizzata da Elena Meini, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capolista alle prossime elezioni. All’evento, che ha visto la presenza di circa 350 invitati, hanno preso parte anche il vicepremier Matteo Salvini e e il ministro Giancarlo Giorgetti.

"Quando ben 350 persone aderiscono ad un invito e si prenotano per una cena, non si può essere che felici dell'affetto e dell'apprezzamento che dimostrano nei tuoi confronti", così Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e capolista alle prossime elezioni, commenta l'incontro conviviale tenutosi al Tower Plaza di Pisa.

"Ringrazio, quindi, tutti gli intervenuti ed in particolare i Ministri Salvini e Giorgetti che hanno pure speso parole di elogio nei miei confronti; un attestato di stima che mi ha fatto davvero piacere e mi fornisce un'ulteriore carica per questi ultimi giorni pre-elettorali - prosegue il Consigliere -. Un incontro così partecipato che ha, altresì, testimoniato come la Lega nel capoluogo pisano ed in tutta la provincia sia particolarmente presente ed attiva sul territorio - precisa l'esponente leghista -. Una serata davvero speciale ed emozionante che serberò fra i ricordi più belli", conclude Meini.

