Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in visita a Santa Maria a Monte

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, On. Paolo Zangrillo, ha fatto visita ieri, 7 ottobre, al Comune di Santa Maria a Monte, accolto dal Sindaco Manuela Del Grande, dai membri della Giunta comunale, dagli esponenti politici del Comprensorio e di altri comuni, e da numerosi cittadini.

La presenza di un esponente di Governo nel nostro territorio rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale e politica per la comunità locale.

Durante l’incontro, il Ministro Zangrillo – esponente di rilievo di Forza Italia e titolare del dicastero dedicato alla riforma delle amministrazioni pubbliche – ha affrontato temi centrali per il futuro della Pubblica Amministrazione: la formazione del personale come leva per valorizzare e incentivare i dipendenti pubblici e il ruolo dell’intelligenza artificiale come strumento al servizio dell’uomo, utile a migliorare l’efficienza dei processi senza sostituire la mente e la professionalità umana.

Progetto senza titolo - 3 Progetto senza titolo - 4

Il Sindaco Manuela Del Grande ha illustrato al Ministro le priorità dell’amministrazione comunale, le esigenze infrastrutturali e sociali del territorio e la volontà di proseguire il percorso di innovazione e semplificazione già avviato.

Il dialogo tra i due è stato costruttivo e concreto, con la condivisione di obiettivi comuni per una Pubblica Amministrazione sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini.

La visita ha avuto anche un significato politico: il Ministro Zangrillo ha voluto esprimere il suo sostegno alla candidatura del Sindaco Del Grande al Consiglio regionale della Toscana, nelle liste di Forza Italia per la provincia di Pisa.

Un segnale di unità e fiducia che valorizza l’impegno di una figura femminile forte e competente, capace di rappresentare con autorevolezza il territorio in un contesto più ampio.

La comunità di Santa Maria a Monte accoglie con orgoglio la visita del Ministro, occasione preziosa di confronto e visibilità per il territorio.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano l’On. Zangrillo per la disponibilità e l’attenzione dimostrata, confermando la volontà di proseguire con determinazione sulla strada della collaborazione istituzionale e della crescita condivisa.

Manuela Del Grande, sindaco di Santa Maria a Monte

Notizie correlate