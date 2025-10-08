Firenze, modifiche temporanee alle fermate extraurbane per lavori alla tramvia

Autolinee Toscane informa che, a partire da giovedì 9 ottobre 2025, e fino a nuova comunicazione, saranno apportate modifiche temporanee alle fermate e ai percorsi del servizio extraurbano in ingresso e uscita dalla città di Firenze, a causa dei lavori propedeutici alla realizzazione della linea tramviaria.

I lavori prevedono la realizzazione di opere lato strada e lato marciapiede, dove ora sono alcune fermate. Le modifiche di percorsi e fermate sono necessarie a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante le fasi iniziali del cantiere tramviario.

Coinvolte le linee 322A, 330A, 345A, 350A, 353A, 357A, 360A, 365A, SI90, SI330, 354A, 351A.

In uscita da Firenze saranno presenti e attive le fermate di Montelungo, Piazza Beslan, Nuova fermata Isidoro del Lungo, Piazzale Donatello e Via Giovine Italia.

In entrata da Firenze è prevista una deviazione di percorso: dalla fermata Amendola Gioberti (ACI), prosegue su Viale Antonio Gramsci, svolta a destra su Via G. Mazzini, alla rotatoria di Via Giovanni Bovio svolta a sinistra, inversione di marcia su Viale Bernardo Segni (fermata provvisoria), svolta a destra su Viale Gramsci e fanno fermata in Piazza della Libertà (lato loggiato).

Ulteriori cambiamenti a fermate e percorsi si verificheranno nelle prossime settimane sulla base degli sviluppi dei lavori e dei cantieri tramviari.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: AT - Ufficio stampa