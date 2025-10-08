Montelupo, in piazza Tina Anselmi e Nilde Iotti collocato un nuovo fontanello

La piazza intitolata a Tina Anselmi e Nilde Iotti è un luogo molto frequentato da famiglie e bambini, grazie alla sua accoglienza e alla presenza di infrastrutture e servizi.

Un gruppo di residenti aveva segnalato nei mesi scorsi la necessità di installare un fontanello dell’acqua in quell’area e l’amministrazione ha accolto la richiesta. La notizia era già stata annunciata e i lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti.

Il fontanello è un manufatto artigianale, realizzato dall’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello. L'intervento rientra nell'ambito della caratterizzazione in ceramica e terracotta che l'amministrazione sta portando avanti e che consiste anche nell'inserire sempre più elementi, all'interno di contesti urbani, realizzati proprio con i matariali tipici di Montelupo.

L’assessore alle manutenzioni ha ricordato che il dialogo e il confronto con i cittadini sono aspetti essenziali per garantire il decoro e la manutenzione del territorio, sottolineando come spesso le segnalazioni e le richieste evidenzino necessità che, anche se di piccola entità, possano essere soddisfatte con interventi mirati, a testimonianza della volontà di ascoltare e andare incontro ai cittadini. Ha colto anche l’occasione per ringraziare l’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello per aver realizzato il fontanello.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

