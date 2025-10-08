Montelupo, in piazza Tina Anselmi e Nilde Iotti collocato un nuovo fontanello

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

La piazza intitolata a Tina Anselmi e Nilde Iotti è un luogo molto frequentato da famiglie e bambini, grazie alla sua accoglienza e alla presenza di infrastrutture e servizi.

Un gruppo di residenti aveva segnalato nei mesi scorsi la necessità di installare un fontanello dell’acqua in quell’area e l’amministrazione ha accolto la richiesta. La notizia era già stata annunciata e i lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti.

Il fontanello è un manufatto artigianale, realizzato dall’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello. L'intervento rientra nell'ambito della caratterizzazione in ceramica e terracotta che l'amministrazione sta portando avanti e che consiste anche nell'inserire sempre più elementi, all'interno di contesti urbani, realizzati proprio con i matariali tipici di Montelupo.

L’assessore alle manutenzioni ha ricordato che il dialogo e il confronto con i cittadini sono aspetti essenziali per garantire il decoro e la manutenzione del territorio, sottolineando come spesso le segnalazioni e le richieste evidenzino necessità che, anche se di piccola entità, possano essere soddisfatte con interventi mirati, a testimonianza della volontà di ascoltare e andare incontro ai cittadini. Ha colto anche l’occasione per ringraziare l’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello per aver realizzato il fontanello.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Attualità
7 Ottobre 2025

Il sottosegretario Mazzi in visita alla Villa dell’Ambrogiana: "Presto firma dell’accordo. Sia patrimonio UNESCO"

Una visita durata poco più di un’ora,  un ulteriore passo simbolico verso l'avvio del progetto di valorizzazione della Villa Medicea dell’Ambrogiana. Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi è stato ieri [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
7 Ottobre 2025

A Montelupo un assessore alla pace: la delega a Lorenzo Nesi

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
7 Ottobre 2025

Storie di resistenza al MMAB, libri e graphic novel nel ciclo di incontri sulla memoria

Tre incontri dedicati alla storia, alla memoria, alla Resistenza, intesa in senso lato. Nel mese di ottobre il Mmab di Montelupo Fiorentino (piazza Vittorio Veneto, 11) ospita tre momenti di [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina