Ottobre Rosa, serata di beneficenza a Il Momento

Attualità Empoli
Uno spettacolo omaggio a Fabrizio De André, tra musica e narrazione nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione per vincere e sconfiggere il tumore al seno: “Ottobre Rosa 2025”. Un cartellone di eventi promossi da Astro onlus, associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, dai comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore che da anni aderiscono alla manifestazione e realizzati in collaborazione con Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e Centro Donna dell'Asl Toscana Centro.

Il 4 ottobre 2025 si è aperto ufficialmente l’Ottobre Rosa con l’aperitivo dedicato al Green Bar di Empoli, nel bellissimo parco di Serravalle dove in tante e tanti hanno partecipato per sostenere Astro che organizza per le donne che stanno lottando contro il tumore al seno molte attività: dalla musicoterapia, allo yoga, alla scherma ma non solo.

Sabato 11 ottobre 2025, invece, alle 21, alla sala teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio, 59), andrà in scena uno spettacolo omaggio a “Fabrizio De André, storie di vita, libertà e amore”, tra musica e narrazione: una serata di beneficenza a sostegno della riabilitazione oncologica. Ascoltare e emozionarsi, esserci per chi lotta ogni giorno. Sul palco la tribute band Fabré e Le Foyer – Narrazioni Sonore. L’ingresso con contributo minimo di 15 euro.

In questo mese speciale in ogni Comune dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno sono illuminati monumenti, luoghi simbolo di colore rosa e a Empoli è il monumento di piazza della Vittoria, la Statua Alata, a essere illuminata.

Inoltre in ottobre nei centri medici del Poliambulatorio Ecomedica di via Cherubini a Empoli ci saranno tariffe agevolate per gli screening mammari.

Ma c’è di più. Astro onlus è una delle associazioni che partecipa a “Donne al Centro” – un mese intero di eventi dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli in accordo con la Giunta comunale. Gli eventi ricadono su ottobre, il mese dedicato da sempre alla prevenzione e alla ricerca scientifica delle malattie femminili, celebrato con iniziative come Ottobre Rosa - e il loro stand sarà presente durante “Pace e libertà: il cammino di Empoli per la Pace” che si terrà il 26 ottobre 2025 con ritrovo alle 12, in piazza Farinata degli Uberti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli

