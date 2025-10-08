Pioggia di medaglie e riconoscimenti per il Judo Kodokan Empoli nel weekend a Prato

Sabato 4 ottobre si è svolto a Prato il 3° Trofeo di Judo “Città del Tessuto” che ha visto impegnati diversi atleti del Judo Kodokan Empoli, in particolare, per la categoria Cadetti, La Rosa Sofia (-70 kg) e Lippi Guglielmo (-55kg), entrambi classificati al secondo posto; inoltre Aviles Florentino Daniela (-57 kg) ottiene un incoraggiante quinto posto.

A seguire, domenica 5 ottobre si è invece tenuto il 6° Memorial Barni Bruno, dove i piccoli judoka del Kodokan Empoli hanno ottenuto una pioggia di medaglie. Tra i classificati al primo posto: Costanzo Mattia, Costanzo Matilde, Attanasio Mirko, Di Scala Denise, Gori Edoardo, Innocenti Margherita, Sani Anita; al secondo posto: Lucci Alejandro, Nepharidze Luca, Tevzsdze Ioane, Giocavvini Andrea, e Garcia Castellini Yosnai; al terzo posto: Di Scala Niccolò, Ammannati Davide e Laurenza Pietro.

In virtù della grande partecipazione, il Judo Kodokan Empoli si aggiudica anche il premio Sergio Carta, assegnato alla società con il maggior numero di judoka presenti alla manifestazione giunta ormai alla sesta edizione.

Fonte: Ufficio stampa

