Presentate le squadre della Pallavolo Fucecchio

Sabato quattro ottobre nella palestra della scuola media Montanelli-Petrarca a Fucecchio si è tenuta la presentazione delle squadre per la nuova stagione sportiva 2025/26 della Pallavolo Fucecchio. La presentazione è iniziata con il gruppo delle nostre atlete più piccole del volley S3, per proseguire con le categorie giovanili u12, u13, u14, u16 e u18 che parteciperà anche al campionato di seconda divisione, fino a concludere con la presentazione della nostra prima squadra che milita nel Campionato di Serie D. Inoltre quest'anno abbiamo per la prima volta una squadra di misto Uisp. Presentato anche lo staff tecnico e il gruppo dirigenziale al seguito delle numerose atlete di tutte le età. Un bel pomeriggio passato insieme alle nostre atlete e alle loro famiglie, pronte per un anno pieno di soddisfazioni e con tanta voglia di divertirsi e stare insieme. Un ringraziamento all'assessore allo sport del Comune di Fucecchio Fabio Gargani e a Claudia Frascati, presidente del comitato Fipav Toscana. Vi aspettiamo tutti in palestra per tifare le nostre leonesse, augurando a tutti un buon campionato!

