Reati tributari, nei guai una società di pelletteria sull'Amiata

La Guardia di Finanza di Siena ha notificato la misura cautelare del divieto di esercitare attività imprenditoriali al legale rappresentante di una società in zona Monte Amiata, operante nel settore della pelletteria, risultata destinataria di un sequestro preventivo per 1,2 milioni di euro per reati tributari.

L'indagine prende corpo dall'analisi delle imprese 'apri e chiudi' gestite da imprenditori di origini cinesi. La verifica fiscale nei confronti della società “cliente” ha fatto emergere indizi, a carico del suo legale rappresentante, per il reato di dichiarazione fraudolenta con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per 2.633.843 euro, ricevute da quattro imprenditori cinesi a loro volta segnalati per il reato di emissione di fatture false.

"Nell’ambito del procedimento penale successivamente iscritto, nel mese di settembre è stato eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di 1.184.183,16 euro nei confronti del legale rappresentante, a carico del quale il Pubblico ministero ha richiesto anche la misura cautelare personale interdittiva che, all’esito dell’interrogatorio preventivo, è stata applicata dal GIP per la durata di un anno" si legge nella nota delle fiamme gialle.