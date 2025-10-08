Regionali, l'appello al voto del segretario PD Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, rivolge un appello al voto per le imminenti elezioni regionali che si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 13 ottobre dalle 7.00 alle 15.00.

««La partecipazione democratica è il fondamento della nostra comunità ed è essenziale per costruire il futuro della nostra Regione. Le elezioni con cui andiamo ad eleggere il Presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale sono di eccezionale importanza per tutte le toscane e i toscani. Basti pensare alla sanità, che assorbe l’80% del bilancio regionale, e che in questi anni pur faticosamente e senza avere il pay back dal Governo Meloni, è stata gestita bene tanto da ricevere continui riconoscimenti per eccellenza e innovazione, posizionandosi sempre ai vertici su scala nazionale. Va detto che bisogna lavorare ancora per risolvere problemi vecchi e nuovi: le liste d’attesa vanno drasticamente ridotte e non possono più aspettare e anche la mancanza di personale medico e tecnico è un tema che richiede una inversione di tendenza netta, ma sono sfide che il Partito democratico, se Eugenio Giani verrà confermato alla guida della Regione, saprà affrontare fin da subito. Il buon governo toscano potrà continuare se i cittadini e le cittadine toscane andranno alle urne ed esprimeranno un voto favorevole a Giani. Confido anche in tante preferenze assegnate dai cittadini per i nostri candidati Brenda Barnini e Giacomo Cucini, che sono una garanzia di buona amministrazione, serietà e competenza: i loro nomi li troveranno già scritti sulla scheda elettorale e basterà apporre una croce sul quadratino che precede il loro nome e cognome. Più preferenze otterranno, maggiore sarà la rappresentanza ed il peso dell’Empolese Valdelsa nel futuro governo toscano, anche rispetto alle scelte da assumere ed ai finanziamenti da intercettare a beneficio dell’economia e della tenuta sociale del nostro territorio.

Mi auguro quindi una grande partecipazione democratica e tante preferenze per i nostri candidati, per avere una Toscana ancora più forte, più giusta, più vicina».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa