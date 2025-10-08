Regionali, Salvadori (FI): "Discarica delle Conche, canale Usciana e Padule: le criticità concrete da risolvere"

“La rivoluzione della concretezza parte dai temi veri, non dagli slogan”. Così Roberta Salvadori, candidata di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, mettendo al centro "tutela ambientale, sanità territoriale, sicurezza urbana e sostegno alle famiglie e ai giovani".

Salvadori denuncia la distanza tra le “promesse altisonanti” di altri candidati e la realtà delle criticità locali, come la discarica delle Conche, ancora priva delle condizioni di sicurezza, o le fragilità ambientali del Padule di Fucecchio e del canale Usciana.

La nota

La rivoluzione della concretezza parte dalla proposta sui temi veri. La tutela ambientale è una di questi. In un momento in cui la campagna elettorale è dominata da promesse altisonanti e progetti faraonici, è doveroso riportare l’attenzione sui temi reali, quelli che toccano ogni giorno la vita dei cittadini: la sicurezza ambientale, la sanità territoriale, lo sviluppo urbanistico, la sicurezza urbana e le infrastrutture, il sostegno alla formazione dei giovani e alle famiglie toscane. In questi giorni i candidati più vicini a me in articoli di stampa, promettono molto sullo sviluppo energetico ad esempio e anche sul recupero di aree compromesse come le ex discariche. Impossibile così come sono e dovrebbero saperlo bene. Occorre riportare la narrazione alla realtà. Le persone lo meritano.

Nel nostro comprensorio, la discarica delle Conche è ancora priva delle condizioni di sicurezza. Nonostante le prescrizioni di ARPAT, alcuni comuni non hanno mai contribuito alla bonifica. Tra questi, anche chi oggi si propone come innovatore, ieri ha ignorato il problema. “È tempo di dire le cose come stanno: prima di promettere, bisogna dimostrare di avere le carte in regola”. Ma anche Padule e Usciana sono simboli di un impegno che deve essere continuo del Valdarno. Il Padule di Fucecchio e il canale Usciana sono due ecosistemi fragili che meritano attenzione e interventi strutturali.

La sperimentazione avviata nel 2022 dal Consorzio 4 Basso Valdarno per l’ossigenazione delle acque dell’Usciana ha rappresentato un passo importante, ma isolato. Serve continuità, serve volontà politica che da parte di alcuni non c’è stata, serve competenza. Come riportato spesso, gli interventi di ossigenazione hanno migliorato la qualità delle acque e la vita delle specie ittiche, ma non possono restare episodi sporadici. La manutenzione ambientale deve essere una priorità, non un argomento da comizio. Basta propaganda, servono proposte concrete. Durante questa campagna elettorale, il mio gruppo e io abbiamo portato proposte concrete su ogni tema. Non ci siamo limitati a slogan, ma abbiamo lavorato su soluzioni reali. La rivoluzione della concretezza è adesso.

E io mi sono messa in gioco per questo: per valorizzare la competenza, per dare voce ai bisogni veri del territorio. Ci tengo a dire di nuovo ai miei concittadini toscani, che voto è un atto di responsabilità perciò invito tutti a votare con consapevolezza, scegliendo chi ha dimostrato impegno e serietà. Il contenuto conta più del consenso. E il futuro non si costruisce con misure assistenzialistiche partorite a tavolino solo per un consenso immediato come il reddito di cittadinanza toscano, ma con visione, lavoro e rispetto per il territorio, per la comunità, con il sostegno alla formazione dei nostri ragazzi, col pensiero allo sviluppo e con visione del futuro. Perché il futuro si costruisce con i fatti, non con le promesse.

Roberta Salvadori,

candidata FI consiglio regionale per la toscana

Notizie correlate